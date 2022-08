40 Jahre MLPD

Gute Idee für Werbung am Betrieb

Ein ehemaliger Stahlarbeiter lud seine früheren Kollegen mit einem Einleger in die offiziellen Einladungen zu den Festlichkeiten „40 Jahre MLPD“ und besonders zur Gesprächsrunde: „MLPD – prägende Kleinarbeit in bedeutenden Arbeiterkämpfen“ am Samstag, 27. August, 14 Uhr bis 15.15 Uhr, ein.

Korrespondenz