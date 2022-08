Heizen mit Zukunft – auf Kosten der Monopolprofite!

Aus den gesamten Bioabfällen der Republik, von Landwirtschaft bis zum Grünschnitt im eigenen Garten ließe sich mittels von IMK-Anlagen (Integrierte Methanisierung und Kompostierung) klimaneutral Kompost und Methan herstellen, welches dann in Blockheizkraftwerken zu Strom und Fernwärme verbrannt werden kann. Dass es bundesweit bei einer gut funktionierenden Anlage in Herten geblieben ist, die dann auch wieder stillgelegt wurde, ist aus der Sicht des Umweltschutzes ein Skandal. Das ist aber der Profitwirtschaft - und hier besonders dem Druck der Energie- und Müllverbrennungskonzerne - geschuldet, die ihre Interessen, besonders willfährig durch die Grünen unterstützt, europaweit durchboxen konnten. Biogas-Anlagen liefern ebenfalls Methan aus landwirtschaftlichen Abfällen. Das Methan als Treibhausgas würde sonst unkontrolliert in die Atmosphäre gehen! Also ein doppelter Nutzen vom Standpunkt der Umwelt!

Infrarot-Heizungen haben nur den Energieverbrauch eines Drittels von Gasheizungen, die Metallplatten hängen an der Wand und werden einfach an Steckdosen angeschlossen, Installationskosten pro Zimmer 800 bis 1500 Euro.

Wärmepumpen sind wegen „Lieferengpässen“ momentan nur mit sehr langen Wartezeiten zu bekommen, gesteigerte Nachfrage führte auch zu einer massiven Preissteigerung.

Alle drei Wege ermöglichen Heizen mit regenerativer Energie unabhängig vom Erdgas! Und dass die Abwärme der großen Industriebetriebe wie z. B. von TKS nicht verpflichtend für Fernwärme genutzt wird, ist gleich der nächste Skandal!

Auch in diesen Fragen wird das krisenhafte Anwachsen der Destruktivkräfte im Imperialismus und seine Unfähigkeit deutlich, die für die Menschheit existenziellen Lebensgrundlagen zu sichern bzw. herzustellen.