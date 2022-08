Internationale Arbeitereinheit - aktiv für den Weltfrieden!

Heute zum 1. September, dem Tag des Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 83 Jahren, rufen wir Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeiter auf, zum international gemeinsamen aktiven Widerstand gegen jegliche imperialistische Kriegstreiberei!

Autokonzerne melden trotz Umsatzrückgängen Milliardengewinne, herausgepresst aus den Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeitern mit Werksschließungen, Entlassungen und Kurzarbeit. Automobilbelegschaften bei Ford, Stellantis, Daimler nehmen den Kampf dagegen auf. Gegen geplante Entlassungen streikten Ford-Kollegen in Chennai / Indien, legte das Logistik-Personal bei Stellantis in Melfi / Italien die Produktion lahm, streikten Arbeiter bei der Daimler-Tochter Evobus in Mannheim / Deutschland selbständig und demonstrierten Ford-Arbeiter in Saarlouis / Deutschland mit einer Blockade einer Autobahnzufahrt. Bei Mercedes-Benz in Vitoria / Spanien streikte die Belegschaft gegen eine geplante weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit und Diskriminierungen bei Neueinstellungen. Im Iran und Brasilien beteiligten sich Automobilarbeiter an Kämpfen gegen die Regierungen.

Mutig stellten sich griechische und italienische Hafen- und Transportarbeiter an die Spitze des Kampfs gegen den imperialistischen Krieg. Sie weigerten sich, Waffen von Flugzeugen bzw. Schiffen zu verladen. Italienische Gewerkschaften organisierten am 20. Mai 2022 einen Generalstreik unter dem Slogan: „Raus aus dem Krieg! Erhöhung der Löhne und Sozialausgaben!“ Internationale Proteste erreichten, dass wegen ihrer Streikbeteiligung verhaftete Kollegen von SI Cobas in Italien nach etwa zwei Wochen wieder frei kamen.

Nehmen wir uns daran ein Beispiel und den 1. September zum Anlass, die Arbeiter- und Gewerkschaftseinheit zu stärken, unsere Kämpfe noch besser zu koordinieren und uns für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung einzusetzen.