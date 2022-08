Internationale Ausstrahlung - schon in den 1970er-Jahren

Ich habe 1972/73 in Finnland gelebt. Ich sympathisierte mit dem KAB(ML)(Vorläuferorganisation der MLPD) und war sehr erfreut, dass ich in Helsinki in der Buchhandlung „Lokakuu“ (Oktober) unsere Rote Fahne kaufen konnte. Ich sprach die Genossen an und unterstützte ihre Arbeit ein wenig, auch mit Arbeit in ihrer Druckerei „Demopaino“. Und so bekam ich eines Tages druckfrisch eins der ersten fremdsprachigen Exemplare von Willi Dickhuts grundlegender Analyse des Verrats am Sozialismus in der Sowjetunion in die Hand.

Die marxistisch-leninistischen Kräfte in Finnland sahen sich einer großen revisionistischen Übermacht gegenüber: Es gab eine starke Parlamentsfraktion des von der KP Finnlands geführten Linksbündnisses, Funktionäre wurden in der Sowjetunion ausgebildet; und im öffentlichen Leben fand ein reger Austausch mit der Sowjetunion auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet statt. So waren die Genossen sehr froh über diese ideologisch-politische Unterstützung ihrer Arbeit.

In einer kleinen Begebenheit prägte sich mir die internationale Ausstrahlung von Willi Dickhuts theoretischer Arbeit ein. Ein Genosse stellte mich einem Freund vor - mit den Worten: „Das ist H. vom KABD in Deutschland. Die haben ein verdammt gutes theoretisches Organ!“