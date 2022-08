Jugendkonzert auf 40 Jahre MLPD kostet keinen Eintritt!

Wie die Veranstalter mitteilen, wird das Konzert, das am Samstagabend, 27. August, um 20 Uhr, auf dem Josef-Büscher-Platz in Gelsenkirchen-Horst stattfinden wird, nicht - wie bisher in den Flyern bzw. auf den Plakaten zu lesen war - Eintritt kosten.

Stattdessen wird das Konzert kostenlos sein! MLPD und der Jugendverband REBELL, der damit seinen 30. Geburtstag feiert, freuen sich auf alle, Nachbarn, Bevölkerung aus allen Stadtteilen Gelsenkirchens und den anderen Ruhrgebietsstädten, deutschlandweit etc. die an diesem Abend kommen und mitfeiern wollen. Ausgenommen sind selbstverständlich Faschisten und religiöse Fanatiker.

Das Konzert kostet also keinen Eintritt, aber natürlich werden auf dem Platz Spendensammler unterwegs sein, damit jeder und jede, der das Konzert, das Wochenende, die MLPD und den REBELL unterstützen wollen, das mit einer Spende tun können.