Kalifornien: Streik in psychiatrischen Kliniken

Das sogenannte Air Policing - also die Luftraumsicherung über dem Baltikum - hat die Luftwaffe der Bundeswehr vor kurzen im Auftrag der in der NATO zusammengeschlossenen westlichen Imperialisten übernommen und schon spitzt sich die Kriegsgefahr in der Region zu. Zwei Eurofighter der Luftwaffe sind mit Alarmstart von einer Basis in Estland aufgestiegen um einen russischen Kampfjet über der Ostsee zu identifizieren. Die Kriegstreiber drehen weiter an der Stellschraube hin zum Weltkrieg