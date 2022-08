Pressemitteilung des Zentralkomitees der MLPD

Marx kommt am 27. August nach Gelsenkirchen - Eine Statue von Marx neben Lenin – das dürfte einzigartig sein

Am 11. Juli berichtete der "Deutschlandfunk", dass die „Debatte über Denkmäler“ wieder auflebt. Völlig zu Recht stehen Denkmäler für Imperialisten und Kriegstreiber, wie zum Beispiel das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Köln, in der Kritik. Mit der Aufstellung einer neuen Karl-Marx-Statue am 27. August setzt die MLPD in dieser Debatte ein Ausrufezeichen. Die Aufstellung einer Marx-Statue am 27. August als ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD verspricht, ein Politikum zu werden.