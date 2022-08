Mehrheit ist so unzufrieden, wie noch nie

Zwei Umfragen der Institute Insa und Forsa bringen interessante Ergebnisse über die Zufriedenheit der Massen mit der Ampel-Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Diese fällt nach der Insa-Umfrage auf die schlechtesten Beliebtheitswerte seit Amtsantritt Anfang Dezember: 62 Prozent der Menschen in Deutschland sind mit der Arbeit von Scholz unzufrieden, so viele wie nie zuvor. Nur 25 Prozent bewerten Scholz positiv. Auch die Werte für die Ampel-Koalition als solche sind mit 65 Prozent auf einem Tiefpunkt. So viele bzw. wenige sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden, nur 27 Prozent sind zufrieden. Anfang März 2022 waren noch 46 Prozent der Menschen in Deutschland mit Scholz' Arbeit zufrieden, nur 39 Prozent unzufrieden. Der Ampel-Koalition bescheinigten seinerzeit 44 Prozent eine gute Arbeit, 43 Prozent waren nicht dieser Ansicht. Der Arbeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird nach einer Forsa-Umfrage ein katastrophales Ergebnis bescheinigt: Trotz der Entlastungspakete I und II fühlt sich nur eine Minderheit von sieben Prozent der Befragten spürbar entlastet. 90 Prozent gaben an, sich kaum (29 Prozent) oder gar nicht (61 Prozent) entlastet zu fühlen. Noch deutlicher wird das Ergebnis der Umfrage in Bezug auf die von Lindner angekündigte Steuerreform: Ein Prozent ging davon aus, deutlich weniger Steuern zahlen zu müssen. 28 Prozent rechneten damit, dass sich ihre Steuerlast etwas reduzieren wird. Die Mehrheit von 64 Prozent glaubt, nach der Reform genauso viele Steuern bezahlen zu müssen wie zuvor.