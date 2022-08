Mit den Montagsdemos auf die Straße gegen die Gasumlage - Aber mit dem Original!

Letzteres angeblich aus Sorge darüber, dass man gemeinsam mit Faschisten, Ultrareaktionären etc. auf die Straße gehen könnte.

Als langjähriger Montagsdemonstrant reibt man sich verwundert die Augen. Die Bundesweiten Montagsdemonstrationen sind seit 2004 kontinuierlich auf der Straße. Montag für Montag wird gegen Hartz IV, gegen soziale Ungerechtigkeit etc. demonstriert. Die Montagsdemonstrationen sind das soziale Gewissen der Massen auf der Straße – und ihr Sprachrohr. Sicher haben immer wieder Ultrareaktionäre und Faschisten versucht, sich an dieses Erfolgsrezept anzuhängen. So wurden bzw. werden leider immer noch ultrareaktionäre "Corona-Proteste" immer wieder mal als "Montagsdemonstration" bezeichnet. Es ist allerdings in so gut wie allen Fällen beim Versuch geblieben - während das Original seit 2004 aktiv und attraktiv ist.

Es gibt also bereits fortschrittliche Montagsdemos, die anerkannt und etabliert sind. Es ist absolut richtig zu diesen Montagsdemonstrationen aufzurufen. Faschisten haben und hatten dort aber nie auch nur die geringste Chance. Sie sind immer bei ihrem eigenen schlechten Abklatsch geblieben.

Außerdem wundert man sich mal wieder über die bürgerlichen Massenmedien: Jede Versammlung der „Freien Sachsen“ in Klein-Kleckersdorf mit mehr als zehn Leuten, bekommt mediale Aufmerksamkeit. Die meisten Montagsdemonstration in Deutschland bringen seit Jahren mehr als zehn Personen auf die Straße – werden aber totgeschwiegen. Also: Auf zu den Montagsdemonstration! Weg mit der Gasumlage! Weg mit Hartz IV! Weg mit sozialer Ungerechtigkeit.



Hier geht es zu einem Aufruf der Bundesweiten Montagsdemonstration gegen die Gasumlage.