MLPD kontert CDU-Attacke

So erklärte der Gelsenkirchener CDU-Chef, Sascha Kurth, heute in der Bild-Zeitung, dass die „allermeisten Gelsenkirchener Bürger“ ein Marx-Denkmal ablehnen würden – und das auch noch „konsequent“.

Das ist frei erfunden. Immerhin wurde Karl Marx 2010 bei einer Umfrage der BBC zum „größten Denker des Jahrtausends“ gewählt und 2003 kam er auf Platz drei bei der Wahl der „größten Deutschen“. Es mag sein, dass er in Kapitalistenkreisen und bei notorischen Antikommunisten nicht so populär ist, unter der Arbeiterschaft als genialer Kapitalismuskritiker sicherlich!

Herr Kurth sollte sich in der Frage von Mehrheitsmeinungen auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Zur Aufstellung der Lenin-Statue hatte er unter dem Slogan „Kein Lenin-Denkmal in Horst!“ eine Online-Petition gestartet. Die großartige Volkspartei CDU kam gerade einmal auf einen (!) Unterstützer pro Tag, insgesamt 204 Unterstützer, davon 165 in Gelsenkirchen. Nur 8 Prozent des angestrebten Ziels von 2200 wurden erreicht und die Sammlung entschlummerte schließlich sang- und klanglos.