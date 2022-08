Polizisten hatten die Bodycams ausgeschaltet

Rund 6500 Lokführer, organisiert in der Gewerkschaft Aslef, beteiligen sich am Samstag in Großbritannien an einem 24-Stunden-Streik. Keine Züge fuhren bei London Overground, CrossCountry, Southeastern, West Midlands Trains, London Northwestern Railway und Avanti West Coast. Eingeschränkten Zugverkehr gabt es bei Hull Trains, Great Western Railway, LNER und Greater Anglia’s Network. Es war der zweite Streik der Aslef-Lokführer in diesem Sommer für eine Lohnerhöhung unter Berücksichtigung der Inflationsrate. Der Streik ist der Auftakt zu einer neuen Streikwelle von allen vier großen Eisenbahngewerkschaften mit mehreren Zehntausend Beteiligten in den kommenden Tagen.