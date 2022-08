Gegen Weltkriegsgefahr und Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten

40 Jahre MLPD: Treffpunkte für den Sternmarsch

Am Samstag, 27. August, gibt es in Gelsenkirchen einen Sternmarsch mit sechs Demonstrationen mit erwarteten je mindestens 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie zwei Fahrradkorsos sein, aus verschiedenen Richtungen an der Horster Mitte / dem Willi-Dickhut-Haus enden werden. Sie stehen unter dem Motto: „Aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg! Stärkt die MLPD!“

Von Rote Fahne Redaktion