Ukraine: „Hello comrades – the humanitarian aid has arrived“

Am Dienstag, 26. Juli kamen Alex von der POG (Psychologen ohne Grenzen) und sein Vater zu uns nach Hall und holten unsere vorbereiteten Kartons ab.

Der ursprüngliche Termin musste leider wegen ein paar ungeklärten Formalitäten beim Zoll verschoben werden. Nun konnten wir gemeinsam sechs richtig große Kartons mit Windeln für Kinder in verschiedenen Größen, Hygieneartikel für Erwachsene und Babynahrung einladen. Dank eines Spenders konnten wir reichlich Ware einkaufen. Beim gemeinsamen Frühstück in einer Bäckerei – die beiden hatten mächtig Hunger! – wurde über die aktuelle Weltlage und auch den Krieg gesprochen. Mit Alex konnten wir uns auf Englisch verständigen, sein Vater sprach „nur“ Ukrainisch und Russisch. Wir verabschiedeten uns herzlich mit dem Wunsch, uns wiederzusehen!

Am 28. Juli ist die erste Lieferung von Hilfsgütern in der Ukraine angekommen. Das ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von SI und der ukrainischen Nicht-Regierungsorganisation „Psychologen ohne Grenzen“. Sie schreiben: „Hello comrades. The humanitarian aid has arrived to the town. Here are some images. Thank you ever so much for your help.“

Vielen Dank an alle, die diese erste Lieferung möglich gemacht haben.