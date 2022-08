Veranstaltungsort ist in trockenen Tüchern!

Die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen findet im Kulturzentrum Mahmoud Messadi und der angrenzenden Oberschule Habib Bourguiba in der Avenue Habib Thameur in Tunis statt! Wir gratulieren unseren Freundinnen und Freunden zu diesem Erfolg.

Die Konferenz beginnt am Sonntag, 4. September, um 10 Uhr mit einer großen Eröffnungsdemonstration. Sammlungs- und Startpunkt ist der Platz des 14. Januar in der Avenue Habib Bourguiba vor der großen Uhr, in Richtung Avenue Med 5. Sie endet an der Cité Culturelle (Avenue Mohamed 5 Tunis). Dort findet im Anschluss die Eröffnungszeremonie statt.

"Herausforderungen werden uns nicht aufhalten, nur gemeinsam sind wir stark." (Afrika-Koordinatorinnen)

Hier gibt es noch ein Video des tunesischen Vorbereitungskomitees