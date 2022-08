Nordrhein-Westfalen

Verlockungen des Innenministers Reul

Nicht nur bei der Bundeswehr werden mit mäßigem Erfolg händeringend Jugendlich dafür umworben, sich beim Bund zu verpflichten, sondern auch bei der Polizei. Und so war NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am 17. August ganz aus dem Häuschen, als ihm in Wuppertal 341 angehende Polizeianwärter und Anwärterinnen präsentiert wurden. Nächstes Jahr sollen es noch mehr werden. Das Besondere: Erstmals verfügten die 16- bis 17-jährigen Anwärter nicht über ein Abi, sondern „nur“ über einen Realschul-, oder Berufskollegabschluss.

Korrespondenz aus Wuppertal