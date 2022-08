Am Dienstag protestierte eine Gruppe Umweltkämpferinnen und -kämpfer im elsässischen Illkirch-Graffenstaden gegen die Bewässerung des dortigen Golfplatzes. "France insoumise Straßbourg-Nupes" hatte zu dem Protest aufgerufen. Die Menschen wenden sich gegen diese "unvernünfige und unmoralische" Wasserverschwendung. Den Armen predige man Verzicht, so die Demonstranten, für den Golfplatz der Reichen werde Wasser in großem Stil verschwendet. Die Behörden hatten eine Beschränkung der Bewässerung angeordnet, sie musste zwischen 10 Uhr und 18 Uhr unterbrochen werden. Dieses Feigenblatt lassen die Leute nicht gelten. Sie fordern angesichts der katastrophalen Dürre in Frankreich ein komplettes Verbot der Bewässerung des Golfplatzes.