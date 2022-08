40 Jahre MLPD - Hier fortlaufende Berichterstattung

"Selbstverständlich verbinden wir unsere Jubiläumsfeier mit den brennenden Fragen unserer Zeit, verbinden das Feiern mit dem Kampf. Und so starteten wir den zweiten Tag von '40 Jahre MLPD' mit einem Sternmarsch aus sechs Demo-Zügen und zwei Fahrradkorsos gegen den Ukrainekrieg, gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die breiten Massen, insbesondere gegen die Gasumlage", so Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, bei der Begrüßung der Demonstrantinnen und Demonstranten am Endpunkt der Demo. Die sechs Demo-Züge zogen durch anliegende Arbeiterstadtteile in Essen, Gelsenkirchen und Gladbeck.

Aus Gladbeck berichtet ein Korrespondent: "Der Zug ging mitten durch den international geprägten Statdteil Gladbeck-Brauck. Viele Anwohnerinnen und Anwohner staunten nicht schlecht, als sie auf türkisch, arabisch und deutsch eingeladen wurden - das gibt es sonst nicht. Auch das ist MLPD: Die fortschrittliche Kultur aller Völker zusammenschließen." An einer wichtigen Kreuzung blockierte der Sternmarsch wirkungsvoll den Straßenverkehr. Die Leute, die vorzeitig aus einer Straßenbahn aussteigen mussten, nahmen es mit Humor und Sympathie: "Da vorne macht die MLPD eine Demo, gegen die Gasumlage und die Preissteigerungen, die haben doch Recht:"

Unter den Demonstranten herrschte eine super kämpferische Stimmung. Trommeln waren mit von der Partie, Songgruppen, Tranparente, Schilder, kämperische Parolen.

Auftakt am Karnaper Markt in Essen

In Karnap wohnen Arbeiter, Angestellte, Arbeitslose. Ein Stadtteil, den die Stadt Essen konsequent vernachlässigt. Gerade dort startet einer der Sternmarschzüge. Anna Vöhringer, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, moderiert die Demoaufstellung: "Wir wollen ganz am Anfang auch einmal ganz herzlich unsere internationalen Teilnehmer begrüßen, herzlich willkommen! Also wir sehen hier schon einige Genossen aus den USA, wir haben Genossen aus Russland, aus Sri Lanka, aus Schweden, aus Peru. Die MLPD ist eine Partei des proletarischen Internationalismus, Teil der revolutionären Weltorganisation ICOR!"

Was haben denn die Kumpel jetzt noch auf der Straße zu suchen?

Die überparteiliche Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF beteiligte sich ausgehend von der Zeche Nordstern am Sternmarsch. Ein Kumpel: "Jetzt kann man sagen, ja gut die Zechen wurden ja alle dicht gemacht, was haben die Kumpel denn jetzt eigentlich noch auf der Straße zu suchen? Leute Ich sage euch, eine ganze Menge. Erstens arbeiten auch in Deutschland noch 59.000 Menschen im Bergbau. Klar haben die Bergleute noch eine ganze Menge zu sagen - im Kampf um ihre Rechte, gegen den Deputatklau, gegen die schädlichen Folgen der Vergiftung des Ruhrgebiets. Früher gab es billigen Wohnraum, das wollen sie alles verkaufen und die Mieten steigen ins Unermessliche. Die Bergarbeiter stehen für Arbeitereinheit, stehen für den Kampf gegen jeden imperialistischen Krieg. In diesem Sinne bereiten wir die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz vor."

Kriegsvorbereitung auf unserem Rücken? Dazu sagen wir Nein!

Eine Stahlarbeiterin von ThyssenKrupp aus Dortmund spricht am Offenen Mikrofon bei einer Zwischenkundgebung des Sternmarschs durch Essen-Karnap: "Wir diskutieren gerade sehr intensiv die Forderung nach einem Lohnnachschlag, obwohl wir gerade eine erfolgreiche Tarifrunde hinter uns haben. Insofern erfolgreich, dass wir 6,5% mehr Lohn erkämpft haben. Das reicht aber hinten und vorne nicht. Die Kollegen merken einfach, dass diese ganze Abwälzung der Krisenlasten auf unseren Rücken geht. Ich spreche auch als Mama von zwei Kindern. Es ist einfach eine Riesenbelastung, da soll auf unserem Rücken hier eine Kriegsvorbereitung gemacht werden und das fordert uns alle heraus. Aber es ist natürlich gerade für die Familien nicht einfach, wie wird die Zukunft sein, wie wird es weitergehen? Umso wichtiger, dass wir diskutieren, dass wir nicht verharren dürfen oder irgendwie in Schockstarre verfallen. Die MLPD ist als Arbeiterpartei im Betrieb sehr verankert. Man kann sich auf sie voll verlassen und das wird auch zunehmend gegen antikommunistische Angriffe verteidigt und deshalb wie gesagt auch von mir und von vielen Kollegen herzlichen Glückwunsch zu diesem erfolgreichen Parteiaufbau und dass wir diesen Weg weiter stärken und gehen."

Mit der Gasumlage kommen die Energiekonzerne und der Staat nicht durch!

Gabi Fechtner spricht auf einer Zwischenkundgebung am Offenen Mikrofon: "Ihr habt ja alle von der Gasumlage gehört und wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man schon fast drüber lachen, was unsere Politiker uns im Moment erzählen. Manche Konzerne machen mitten in der Krise Traumprofite. ThyssenKrupp mit Sitz in Essen hat seine Gewinne um 1126% gesteigert. Da wurde immer gesagt, ja gut, aber die kann man ja nicht höher besteuern, weil die müssen ja das unternehmerische Risiko tragen, das muss man ja verstehen. Da geht ja nicht, dass die Miese machen, jetzt soll die Bevölkerung zahlen - und haben einfach die ganzen höheren gaskosten auf die Leute umgeladen. Wir sagen: Weg mit dieser Gasumlage! Die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung ist ja wohl das Allerletzte. Dass wir jetzt noch für die Großverdiener, für die Superreichen, für die Konzerne, die hier im Land diktieren - das machen wir nicht mit! Das 9-Euro-Ticket war jetzt endlich mal eine gute Maßnahme, die echt den Leuten geholfen hat, dann schaffen sie es wieder ab. Und gleichzeitig haben die etwa 80 Milliarden inzwischen an Finanzhilfen und Militärhelfen für die Ukraine ausgegeben und als wir hier noch vor zwei Monaten oder sind schon fast drei hier demonstiert haben, haben viele Leute noch gesagt, ja man muss ja irgendwie helfen, und hatten Verständnis dafür. Die ganzen Waffenlieferungen haben doch nicht einer Stadt in der Ukraine geholfen oder auch nur ein Dorf befriedet. Sie heizen diesen Krieg immer weiter an. Weg mit diesen Kriegs- und Krisenlasten auf die Bevölkerung, aber auch Schluss mit diesem Krieg. Mit diesem Krieg ist für die Bevölkerung überhaupt nichts getan! Schluss mit diesem Krieg, der nur für imperialistische Interessen ist! Für eine Gesellschaft ohne Kriege, ohne Krisen, ohne Ausbeutung, Unterdrückung. Wir als MLPD stehen hier für den echten Sozialismus als Perspektive!"

Um 16 Uhr startet der Festakt, in dessen Rahmen die neue Marxstatue enthüllt wird. Der Festakt wird live gestreamt, so kann man in Nah und Fern daran teilnehmen. Hier das ganze Festprogramm. Heute Abend großes Jugendkonzert!