Am 1. September: Aktiver Widerstand gegen die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs!

Siehe auch den Rote-Fahne-News-Kalender.

Hier einige Schlaglichter

Essen

Ein breites Bündnis von inzwischen 13 Organisationen ruft zu einer gemeinsamen Aktion am Antikriegstag auf. Die Demonstration startet um 18.30 Uhr am Hauptbahnhof. Sie richtet sich gegen die Aufrüstung und jegliche imperialistische Einmischung. Es gibt eine Auftaktkundgebung, eine kämpferische Demo durch die Innenstadt und eine Abschlusskundgebung. Das Internationalistische Bündnis, MLPD und REBELL sind Teil des Bündnisses. Wir werben für den aktiven Widerstand und den Aufbau einer Widerstandsfront gegen Faschismus und die akute Weltkriegsgefahr. Wir laden ein zur bundesweiten Friedensdemo am 1. Oktober in Berlin und den bundesweiten Kongress der Widerstandsfront am 2. Oktober, ebenfalls in Berlin. Hier der Flyer mit dem Essener Aufruf zum Antikriegstag.

Duisburg

Gegen Weltkriegsvorbereitung und Faschismus! Gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten auf unserem Rücken! 17.00 Uhr Duisburg, König-Heinrich-Platz (vor dem Forum). Auftakt zur gemeinsamen Demonstration(ab 16.00 Uhr Aufbau Infostände, Werbung), 18.00 Uhr Kundgebung mit Redebeiträgen, Kultur und Infos am König-Heinrich-Platz. Es rufen auf: Internationalistisches Bündnis (Regionalgruppe); Frauenverband Courage e.V. Duisburg; Solidarität International e.V. Duisburg; Umweltgewerkschaft Duisburg; Montagsdemos Duisburg und Oberhausen; Jugendverband REBELL; MLPD Duisburg-Niederrhein-Oberhausen. In der Ukraine treffen die NATO mit den USA einerseits, Russland andererseits aufeinander. Alle Imperialisten bereiten aktiv einen Weltkrieg vor, nehmen einen Atomkrieg bewusst in Kauf! Diese Politik wird auch in anderen Kriegen und militärischen Konflikten auf der Welt betrieben. Entschieden wenden wir uns gegen die aggressive Außen- und Militärpolitik der Bundesregierung. Keine 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung, sondern für Bekämpfung der Armut und für Umweltschutz! Nur der aktive Widerstand kann die Gefahr eines Dritten Weltkriegs bannen. Wir verstehen uns als Teil einer weltweiten Friedensbewegung, die sich gegen jede imperialistische Aggression richtet. Wir bauen gemeinsam über weltanschauliche Grenzen hinweg an einer neuen Front gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg und für den Weltfrieden. Mach mit! Hier der Flyer ungekürzt.

Ulm

Das Internationalistische Bündnis ruft auf zu Demonstration und Kundgebung mit Offenem Mikrofon von 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr , Neuer Brunnen, Hirschstraße

Traditionell wird am 1. September an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erinnert. Das ist kein einfaches Erinnern, sondern auch eine Mahnung - Nie wieder darf ein

solcher Weltkrieg passieren! Aktuell erleben wir jedoch das Zusammentreffen der beiden imperialistischen Blöcke in der Ukraine: USA mit der NATO und der EU einerseits und Russland andererseits. Beide Blöcke versuchen weitere Staaten auf ihre Seite zu ziehen. Die imperialistische Rivalität mit China verschärft sich. Hintergrund ist die ungleiche

wirtschaftliche Entwicklung. Jeder Block will seine jeweiligen Oligarchen, seine Monopolunternehmen machtpolitisch absichern, damit deren Geschäfte maximalprofitbringend laufen. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs steigt. Das kann nicht im Interesse von uns Menschen sein! ... Deutschland mischt sich immer mehr in den Krieg ein, Waffenlieferungen, Ausbildung ukrainischer Soldaten usw. Und nicht nur in der Ukraine töten deutsche Waffen. Die Firma Hensoldt (mit Sitz auch in Ulm, der deutsche Staat hat darin Anteile von 25 %) liefert zum Beispiel Argos-II-Zielerfassungssysteme für die türkische Drohne Bayraktar. Ein Exportschlager des Faschisten Erdogan! Hier der Flyer ungekürzt

Augsburg

Am 1.9. 18.00 Uhr Rathausplatz Kundgebung eines breiten Bündnisses zum Antikiregstag. Auch in diesem Jahr begehen wir in Augsburg den Antikriegstag in Mahnung und Gedenken an den Beginn des zweiten Weltkriegs. Angesichts der Eskalation des Ukrainekriegs und der massiven Aufrüstung aller beteiligten Mächte ist die Friedensbewegung in diesem Jahr besonders herausgefordert, Flagge zu zeigen und WIderstand zu organisieren. Die akute Gefahr eines atomaren dritten Weltkriegs mit dramatischen Folgen für Mensch und Natur bewegt die Menschen weltweit. Sie wollen nicht für Kriegs- und Krisenlasten bluten! Daher laden wir Euch ein, an der Kundgebung teilzunehmen.