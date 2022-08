„Atomkraft: Sicher sind nur die Profite“

Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Herr Wolf, spricht sich aus „für einen Weiterbetrieb der drei in Deutschland noch laufenden AKWs und für eine Debatte über den Bau von neuen Atomkraftwerken. Die EU hat die Atomenergie gerade erst als grüne Energie gekennzeichnet.“

Wer Atomkraft als grün, nachhaltig oder sicher kennzeichnet, hat entweder keinerlei Sachkenntnisse oder täuscht und belügt die Bevölkerung ganz bewusst.

Eines steht fest: Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall und die EU und ihr großer Stab von Mitarbeitenden haben mindestens die Sachkenntnisse über Atomenergie, die auch alle die Menschen haben, die lesen und sich informieren können, die sich umweltpolitisch interessieren oder sich wie wir Courage-Frauen für eine (über-)lebenswerte Zukunft aller Kinder engagieren. Konkret: Gesamtmetall und EU kennen die extrem gesundheitsgefährdenden Risiken des Uran-Abbaus. Beide sind informiert über die vielen Atomunfälle (zum Beispiel 1986 in Tschernobyl / Ukraine; 2011 in Fukushima / Japan).

Beide wissen wohl um die vermehrt auftretenden Leukämie fälle bei Kindern, die in der Nähe eines AKW leben. Beide kennen die gesundheitsschädlichen Risiken und Gefahren der AKWs bei regionalen Umweltkatastrophen und sonstiger Fremdeinwirkung. Beiden ist bekannt, dass es keine sichere Endlagerung für atomare Abfälle gibt;Ö beide wissen, dass Atomenergie teuerste ist, wenn die tatsächlichen Kosten bis zur Stilllegung eingerechnet werden. Beide haben Kenntnis von den US-Atombomben 1945 auf Hiroshima und Nagasaki mit den unmenschlichsten, schrecklichen Langzeitfolgen. Warum trotzdem festhalten und am Ausbau der Atomkraftwerke? Will man sie für Atomwaffen nutzen - in einem drohenden Dritten Weltkrieg? Wir Frauen sind äußerst besorgt.

Fazit: Wirklich „sicher“ an AKWs sind die Profite. Wirklich „grün“ an AKWs ist die Wiese drumherum. Wirklich „nachhaltig“ an Atomkraft ist ihre Strahlung – eine tickende Zeitbombe für die gesamte Menschheit. Unser Frauenverband Courage fordert: Schluss mit der Hochrüstung! Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen.