AUF verurteilt schamlose Forderungen von Uniper

Es ist kaum zu fassen, wie Uniper nach Milliardenprofiten in den letzten Jahren jetzt mit staatlichem Segen in unser Portemonnaie greift. Von den 34 Milliarden Euro an erwarteten Kosten für die Energiekonzerne hat Uniper mehr als die Hälfte angemeldet! Das darf nicht durchgehen. Die „Gas-Umlage“ ist in Wirklichkeit eine Uniper-Münze! Die Milliardengewinne der letzten Jahre und die ausgeschütteten Gelder an Aktionäre müssen dafür zurückgeholt und eingesetzt werden.

Bei den Energiekonzernen explodieren die Gewinne, und die Regierung bedient willig ihre Forderungen – auf unsere Kosten. Dieser Politik sagen wir den entschiedenen Kampf an! Mit der Montagsdemo protestiert AUF Gelsenkirchen für konsequente Forderungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger: Weg mit der Gas-Umlage! Für einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr! Für einen Lohnnachschlag und Inflationsausgleich bei Sozialleistungen von 20 Prozent!

Uniper - das ist die Geschichte eines Konzerns mit umweltverbrecherischer Politik. Als „dreckiges Geschäft“ von E.ON ausgegliedert, war Uniper profitabler Betreiber von klimaschädlichen Kraftwerken. So profitabel, dass der finnische Energiekonzern Fortum einstieg. Das Uniper-Kraftwerk Scholven war jahrzehntelang eine der europaweit größten Dreckschleudern im Gelsenkirchener Norden, der die Bürger mit 10 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß jährlich belastete, ganz zu schweigen von den vielen weiteren giftigen Bestandteilen wie Stickoxiden und Schwefelwasserstoff.

Mit der erkämpften Abschaltung von immer mehr fossilen Kraftwerken, wälzt Uniper die Lasten auch auf seine Belegschaft ab – 2021 kündigte Uniper die Vernichtung von 1200 Arbeitsplätze an, davon allein 600 in Gelsenkirchen.

Uniper war sich nicht zu schade, im Komplott mit BP die giftigen Ölpellets im Kraftwerk zu verbrennen, ein Skandal, der bundesweit Schlagzeilen machte. Dass diese Ölpellets - laut BP - jetzt nicht mehr verbrannt werden, ist vor allem dem entschiedenen Protest von vielen Bürgern zu verdanken.

Gegen all das entwickelte AUF konsequenten Protest - belächelt bis bekämpft von vielen bürgerlichen Politikern.

AUF Gelsenkirchen macht seit Jahren mobil: AUFstand gegen Klimakiller! Dieser Aufstand ist auch jetzt angezeigt gegen die Pläne der Regierung für Schutzschilde für Energiekonzerne!