Brigade zur Vorbereitung und Aufbau der Jubiläumsveranstaltungen erfolgreich gestartet

Ein Dutzend einsatzfreudiger Menschen aus fast allen Regionen verschönert das Willi-Dickhut-Haus der MLPD, malert Wände, putzt Fenster, dekoriert Räume und Vitrinen, bereitet Hinweistafeln vor, transportiert Veranstaltungsequipment usw. Nach dem ersten Tag waren bereits viele Gestaltungs- und Ausbesserungsarbeiten im Haus und rund um das Festgelände geleistet. Zu unseren Aufgaben gehören auch Werbeeinsätze, um Passanten und Anwohner zum Festwochenende einzuladen. Die Arbeitsmoral ist sehr gut, dennoch ist weitere Unterstützung nötig, um allen Gästen ein würdiges Fest bieten zu können.

Man kann also noch jederzeit zu uns stoßen. Alle in den nächsten Tagen anreisenden Brigadisten sollen Arbeitskleidung und sicheres Schuhwerk, am besten Sicherheitsschuhe mitbringen.

Ab Mittwoch werden auch kräftige Helfer für den Aufbau der Festzelte und der Kulturbühne, für den Transport von Tischgarnituren und Bauzäunen und für Dekorationsarbeiten benötigt. Eine entsprechende Einarbeitung erfolgt vor Ort. Handwerkliche Fähigkeiten sind erwünscht, aber keine Voraussetzung!

Auch für den Abbau am Montag besteht Bedarf an tatkräftiger Unterstützung. Anmeldungen bitte unter info@vvv-horstermitte.de.

Infos zu den Bedingungen (Kosten/Verpflegung/Unterkunft) gibt es hier