Colombo: Ölarbeiter protestieren gegen Privatisierung

Auf dem Luftwaffenstüzpunkt Tel Nof in der Nähe von Tel Aviv bildet die isarelische Armee zur Zeit zwölf Bundeswehrsoldaten an der Kampfdrohne Heron TP aus. In Deutschland durchläuft das in Israel produzierte Waffensystem noch einen Zulassungsprozess. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass die Bundesregierung die Drohnen anschaffen wird. Im Jahr 2020 ließ das deutsche Verteidigungsministerium noch verlautbaren: "Der Einsatz von Drohnen für außerrechtliche Tötungen und völkerrechtswidriges Handeln insgesamt widerspricht allem, wofür die Bundeswehr seit ihrer Gründung steht und kommt unter keinen Umständen infrage." Jetzt wird an neuen Regeln gearbeitet, die laut der Wehrbeauftragten Eva Högl "streng, klar und transparent" sein werden. Wozu jedoch werden Soldaten aufwendig ausgebildet, wenn nicht für den Einsatz der Drohnen?