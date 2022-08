Columbus, Ohio: Schulstreik wegen Arbeitsbedingungen

Der Verlag C.H. Beck arbeitet seit Jahren an der Herausgabe des Grundgesetzkommentars „Epping/Hillgruber“. Eine neue Auflage steht an. Für breite Empörung sorgt, dass der bundesweit als faschistoid bekannte ehemalige Präsident des sogenannten Verfassungsschutzes Hans—Georg Maaßen Mitarbeiter dieser Sache ist. An sich schon empörend, wird dem Ganzen die Krone dadurch aufgesetzt, dass Maaßen für die Paragraphen zu Ausbürgerung, Auslieferung und Asylrecht zuständig ist. Dafür hat er die Kompetenz erworben, indem er die Seenotrettung für schiffbrüchige Flüchtlinge als „Shuttle-Service nach Europa“ diffamiert. Der Staatsrechtler Stefan Huster hat deshalb seine Mitarbeit an dem Projekt aufgekündigt. Der Verlag aber will an Maaßen festhalten. Er stehe für eine „pluralistische und freie wissenschaftliche Diskussionskultur, solange sich diese im verfassungsrechtlichen Rahmen bewegt“. Jeder Verlag hat die Autoren, die er verdient.