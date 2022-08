Delhi: 5.000 Farmer protestieren gegen Modi

Hier der Treffpunkt und die Anreise für die Teilnahme am Sternmarsch gegen Ukraine-Krieg und Gasumlage am Samstag, 27. August 2022:

Abmarsch ist um 10.30 Uhr an der ehemaligen Zeche Nordstern, Nordsternstraße 1, 45899 Gelsenkirchen-Horst. Anfahrt mit dem Bus von Schloss Horst aus: Die Gesamtdauer beträgt ca. zehn Minuten. Es fährt der Bus 383 ( Niederflurbus) von der Haltestelle Gelsenkirchen Schloss Horst ab, in Richtung Gelsenkirchen-Stadtmitte bzw. Bochum Ulrichstr. Die Abfahrt ist im 9:54 Uhr; der späteste Bus, der genommen werden kann, ist der um 10.24 Uhr, lt. Fahrplan gültig ab 15. August 2022. Die Fahrtdauer beträgt ca. fünf Minuten bis zum Ausstieg drei Haltestellen weiter an der Haltestelle Gelsenkirchen Kranefeldstraße. Der anschließende Fußweg beträgt noch 400 Meter, bzw. vier Minuten und führt entlang der Wallstraße, dann auf die Fritz-Schupp-Straße bis Zeche Nordstern. Alternativ kann man auch zu Fuß gehen. Die Laufzeit beträgt 20 Minuten. Es sind ca. 1,6 km: Auf der Industriestraße nach Süden in Richtung Alldieckstraße (800 m); dann links abbiegen auf Zum Bauverein (84 m); dann leicht rechts abbiegen, um auf Zum Bauverein zu bleiben (38 m). Im Kreisverkehr wird dann die erste Ausfahrt (Am Bugapark) genommen (140 m); nach links abbiegen, um auf Am Bugapark zu bleiben (350 m); rechts abbiegen auf Fritz-Schupp-Straße (96 m); rechts abbiegen auf Fritz-Schupp-Straße / Nordsternplatz 95 m). Dann wird die Zeche Nordstern, Nordsternstraße 1, 45899 Gelsenkirchen-Horst erreicht.