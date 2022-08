Die Kommunisten und ihr Sinn für Ästhetik

Dabei gab es einiges an dummem Zeug und antikommunistischer Hetze zu hören, aber auch tendenziell schöne Kommentare wie diesen:

„Ich mag die Kommunisten nicht besonders. Ich bin auch froh, dass sie in der Parteienlandschaft unter "ferner liefen" rangieren. Trotzdem muss man anerkennen, das deren Außenanlage super gepflegt ist und ein Hingucker. Da könnten sich sehr viele ein Beispiel daran nehmen. Der Eindruck nach außen ist so positiv, dass er sehr oft photographiert wird, also ein schönes Motiv abgibt. Jedenfalls konnte ich das schon sehr oft beobachten. Die Statue fügt sich sehr gut in das Gesamtbild ein und ich gehe davon aus, dass es bei der zweiten Statue ebenfalls der Fall sein wird. Besonders die kürzlich fertiggestellte Mauer ist in meinen Augen ein Schmuckstück. Wenn die Kommunisten auch ungeliebt sind, so muss man aber sagen: Sie haben Geschmack und einen Sinn für Ästhetik. Von der Optik her ist das also ein Gewinn für Horst. Den Hass, den manche hier versprühen, kann ich nicht nachvollziehen.“

Das ist nicht nur Schein, sondern auch Sein! Alle sind herzlich eingeladen, sich am Wochenende selber ein Bild zu verschaffen.