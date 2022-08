Pressemitteilung zur 500. Saarbrücker Montagsdemo

Es brodelt in der Bevölkerung wegen der Angriffe auf die Masse der Menschen

Mindestens doppelt so viele Leute wie in den vergangenen Monaten beteiligten sich am 22. August an der Extra-Montagsdemo gegen die Gasumlage: Alles in allem etwa 50 Menschen waren da; manche folgten unserem Aufruf, andere schlossen sich spontan an.