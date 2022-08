„Ich liebe es, über meine Grenzen zu gehen“

Er ist nämlich Parkour-Künstler. Parkour ist eine Sportart, bei der man sich ohne Hilfsmittel über Hindernisse wie Geländer, Treppen, Mauern und Häuser von A nach B bewegt. Ziel ist es, möglichst effizient und kraftsparend sein Ziel zu erreichen. Er verdient sich damit mittlerweile auch sein Geld als Stuntman. Einer seiner ersten Auftritte war vor über zehn Jahren bei einer Kulturbühne des Jugendverbands REBELL.

Die Rote Fahne Redaktion fragte ihn zu seinem Auftritt:

Rote Fahne: Hallo Flo! Du machst tolle Saltos, Sprünge und Kunststücke. Woher hast du das alles gelernt?!

Flo: In der zehnten Klasse habe ich den Sport für mich das erste mal so richtig entdeckt. Allerdings gab es nicht gerade viele Möglichkeiten in der Stadt, den Sport auszuüben.

Doch schon bald bot sich eine Super-Gelegenheit im Schlosspark. Da wurde gerade frisch ein Spielplatz erbaut, auf welchen ich mich sofort stürzte - und so fing dann alles nach und nach an.

Ich eignete mir alles selbst an und wurde so nach und nach auch besser. Ohne das tägliche Training, und ich meine damit, dass ich wirklich jeden Tag, bei Wind und Wetter auf diesem Spielplatz stand, wäre ich heute sicher nicht da, wo ich gerade auch stehe. Ich sah mir Sprünge an, eignete sie mir an und perfektionierte diese nach und nach.

Rote Fahne: Warum trittst du gerade bei dieser Veranstaltung auf?

Flo: Ich glaube, ich bin nicht der einzige, der einen Dritten Weltkrieg für falsch hält. So was gehört einfach nicht ins 21. Jahrhundert. Es sollte Frieden herrschen, ein Füreinander statt ein Gegeneinander. Die Politik da oben veranstaltet kompletten Bullshit, da muss ich ehrlich sein. Manches davon hasse ich wirklich. Z. B: Warum wird immer nur der Fußball gefördert und kleine Sportarten nicht? Ganz einfach: Geld regiert die Welt! mit Fußball lässt sich am meisten Kohle verdienen. Viele Kinder haben wenig Geld, müssen mit Hartz IV auskommen und fühlen sich z. B. unwohl, wenn sie nicht die besten Fußballschuhe beim Training haben.

Für Parkour braucht man nichts außer sich und seine Umgebung. Ich sehe die Welt heute anders, ich sehe überall eine Challenge.

Ich frage mich: Warum soll man das Natürlichste, was Gott uns gab, nicht nutzen: Die Bewegung.

Rote Fahne: Was erwartet uns bei deinem Auftritt ?

Flo: Ich will ungerne Erwartungen wecken. Aber ich will den Leuten einen Anreiz geben, mal etwas anderes zu sehen. Ich liebe es über Grenzen zu gehen. Auf jeden Fall werde ich euch begeistern und entertainen!

Rote Fahne: Vielen Dank, wir freuen uns schon auf deinen Auftritt!

Wer Flos Auftritt sehen will, soll Samstagabend zum Konzert kommen. Sonntag um 15 Uhr veranstaltet er einen Workshop für Kinder in Akrobatik. Auch zwischendrin wird Flo uns immer wieder überraschen... .