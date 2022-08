Jean Ziegler gratuliert

Der französische Revolutionär Jean-Paul Marat veröffentlichte in L'Ami du peuple am 26. Juli 1790 seinen berühmten Artikel mit dem Titel „Wahre Mittel, damit das Volk glücklich und frei ist“. Marat schreibt: „Der erste Schlag, den die Fürsten (d. h. die Machthaber) der Freiheit versetzen, besteht nicht darin, dreist die Gesetze zu verletzen, sondern in die Vergessenheit geraten zu lassen... . Um die Völker in Ketten zu legen, schläfern sie sie ein.“

Das Einschläfern der Völker durch die Herrschaftsklassen heißt bei Karl Marx „Entfremdung“. Die gezielte Entfremdung des Kollektiv-Bewusstseins ist die Waffe der Machthaber. Sie funktioniert in den lebendigsten Demokratien. So auch in Deutschland.

Die Rote Fahne ist in der europäischen Presse eine einzigartige Zeitschrift. Sie führt gegen die Entfremdung einen klugen, informationsreichen Kampf. Großartige, visionäre theoretische Texte, wie jene von Stefan Engel, koexistieren mit empirisch akribisch recherchierten Reportagen. Engels fundamental wichtiges Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ befreit das Bewusstsein der Arbeiterklasse und stählt ihren Widerstand gegen die gegenwärtig wütende militaristische Propaganda. Im Kampf gegen die kapitalistische Entfremdung erfüllt die Rote Fahne eine einzigartige historische Aufgabe.

Zu ihrem Geburtstag möchte ich euch, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meine Solidarität und Bewunderung aussprechen. Danke für die revolutionäre Geduld und Unbeirrbarkeit.

Zur Person

Jean Ziegler, Soziologe, war Professor an der Universität Genf und Paris-Sorbonne. Bis 1999 war er Nationalrat im eidgenössischen Parlament, dann UNO-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung. Seit 2008 ist er Mitglied im Beratenden Ausschuss des UNO-Menschenrechtsrates.