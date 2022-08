Landgericht Essen: Berufung von Jörg Reger erneut zurückgewiesen

Dieses hatte Reger wegen notorischer Bedrohung, Volksverhetzung, Verherrlichung des Hitler-Faschismus, übler Nachrede und Beleidigung bestraft. Zum letzten Hauptverhandlungstermin am 8. März 2022 war Reger nicht erschienen und seine Berufung wurde verworfen (Rote Fahne News berichtete). Obwohl ihm das Gericht einen weiteren Termin eingeräumt hatte, ließ er die Prozessteilnehmer erneut warten und schließlich um 10.10 Uhr mitteilen, er habe angeblich einen Unfall in seinem Badezimmer gehabt und warte auf den Krankenwagen. Der Anwalt von Monika-Gärtner Engel forderte nachdrücklich ein, dass diese fadenscheinige Verzögerungstaktik nicht weiter hingenommen werden darf. Auch die Vorsitzende Richterin erklärte, sie werde Reger keine weitere Chance mehr geben; die Strafkammer verwarf seine Berufung. Es ist zu fordern, dass es dabei bleibt! Am Prozess nahm auch ein Redakteur der Marler Zeitung teil, die am 16. August 2022 sachlich und informativ berichtete.