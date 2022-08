Letzte Woche Sommercamp – viel gelernt und neue Freunde gefunden

Zahlreiche Gäste aus der Region und aus ganz Deutschland waren angereist. Untermalt mit rebellischer und revolutionärer Musik wurde Lenin in Truckenthal würdig begrüßt. Der Landesvorsitzende der MLPD Thüringen, Tassilo Timm, legte in seiner Rede großen Wert darauf, dass es uns bei der Ehrung von Lenin nicht um Nostalgie geht, sondern darum, sich die geniale Imperialismus-Analyse von Lenin anzueignen, sie auf die heutige Zeit anzuwenden und die richtigen revolutionären Schlussfolgerungen zu ziehen. Das war eine sehr gute Einleitung für die letzte Campwoche. Wir erfuhren auch, dass Lenin auf seiner berühmten Zugfahrt vom Schweizer Exil nach Russland durch Thüringen gekommen ist.

In einem Workshop zur Geschichte des Ferienparks, bei dem wir eine Ausstellung zu der Entwicklung der Anlage restaurierten, gestalteten wir auch eine neue Tafel zur Aufstellung der Lenin-Büste. Dabei lernten wir, welche Rolle die freiwillige Samstagsarbeit, genannt „Subbotnik“ für den sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion unter Lenin spielte. Aber nicht nur in der Sowjetunion wurde fleißig ehrenamtlich gearbeitet, auch die Restauration und der Ausbau unserer schönen Ferienanlage wurde zum großen Teil durch Subbotniks geleistet. Dadurch wurde es nur möglich, dass jedes Jahr hunderte Kinder und Jugendliche in Truckenthal ihren rebellischen Urlaub verbringen können.

Mit unserem Baueinsatz auf dem Camp setzten wir diese Tradition stolz fort. Es war schon harte Arbeit mit Spitzhacken und Schaufeln Kabelschächte für die neue Sauna auszuheben aber jede und jeder packte fleißig mit an. Am Ende konnten wir unser Bauziel sogar übertreffen, trotz einer zusätzlichen Eis-Pause, und waren stolz auf das Ergebnis unserer Arbeit.

Der Ausflug in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald war ein prägendes Erlebnis für alle Teilnehmer. Wir nahmen an einer sehr interessanten Führung teil. Während die Leitung der Gedenkstätte den inhaftierten Kommunisten unterstellte, nur aus Eigennutz das sogenannte Lagerkomitee aufgebaut zu haben, erfuhren wir, dass die Kommunisten dabei eine führende Rolle spielten, alle Gefangenen einbezogen und täglich ihr Leben riskierten um die Befreiung des Konzentrationslagers und all seiner Gefangenen, ob sie nun Kommunisten waren oder nicht, vorzubereiten. Zum Abschluss führten wir eine Kundgebung durch am berühmten Leuchtturm, einem Denkmal des Widerstands der Gefangenen gegen die Faschisten. Wir sangen "Die Moorsoldaten", das "Buchenwaldlied" und trugen den Schwur von Buchenwald vor. Wir lernten daraus, dass es keine ausweglose Situation gibt. Es lohnt sich immer, zu kämpfen!

Beflügelt von den historischen Lehren von Lenin und den Widerstandskämpfern in Buchenwald machten wir auch eine Kundgebung und einen Betriebseinsatz in Coburg. Besonders der Betriebseinsatz war für viele Teilnehmer etwas Neues und es dauerte ein wenig, bis wir in Fahrt kamen und wirklich jeden Arbeiter und jede Arbeiterin ansprachen. Unsere Aufforderung „Arbeiter international gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs" stieß auf großes Interesse. Es wurde deutlich, dass dieses Thema die Menschen bewegt, dass es aber auch noch Zweifel daran gibt, ob die Arbeiter wirklich etwas daran ändern können. Für die notwendige Bewusstseinsbildung haben wir die neue Broschüre der MLPD „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“ verkauft.

Natürlich kam auch in der dritten Woche das Feiern nicht zu kurz: Ein Liederabend, ein Spieleabend, die Nachtwanderung zusammen mit dem Kindercamp und der Ausflug ins Freibad schweißten uns richtig zusammen. Beim Abschlussfest wurden neu entdeckte kulturelle Fähigkeiten eingebracht, ein lustiges neues Lied gedichtet, getanzt und am Ende ging es für einen ganzen Teil der Teilnehmer in den Löschteich. Nachts kommt einem das Wasser viel wärmer vor. Wir waren in der dritten Woche zwar ein kleines Camp, haben uns davon aber nicht von unserem rebllischen Urlaub abhalten lassen. Wir sind alle zu einem richtig starken Team zusammengewachsen und freuen uns schon darauf, uns bei der Feier zu 40 Jahre MLPD wiederzusehen!