Kriegs-und Krisenherd Philippinen

Mit der neuen Indo-Pazifik-Strategie der NATO entbrennt ein neuer Herd der Kriegsgefahr

Die „Friends of the Filipino People in Struggle“ (FFPS) rufen zu weltweit koordinierten Aktivitäten gegen verstärkte Waffenverkäufe und Militärhilfe an die philippinische Regierung.

Von Deutsch-Philippinische Freunde e. V.