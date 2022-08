MLPD – was ist ihr Geheimnis, dass es keine Spaltung oder Anpassung gab?

Wieso gab es aber in der 40-jährigen Geschichte der MLPD keine Spaltung, keine inneren Zerwürfnisse und keine Anpassung an die herrschende Politik und Weltanschauung?

Seit den Anfängen der Sozialdemokratie 1869 bestand der Anspruch der Linken darin, revolutionäre Arbeiterpartei zu sein, den Kapitalismus zu überwinden und ein Gesellschaftssystem ohne Ausbeutung und Unterdrückung zu errichten - den Sozialismus. Alle Abweichungen davon führten zu Spaltungen und waren mit der Infragestellung der revolutionären Rolle der Arbeiterklasse verbunden.

Immer ging es um opportunistisches Einknicken vor der kapitalistischen Macht. Treiber aller Spaltungen waren kleinbürgerliche Kräfte - Intellektuelle aus den Zwischenschichten, aber auch Arbeiter, die von einer kleinbürgerlichen Denkweise ergriffen wurden. Die historisch folgenschwerste Spaltung erfolgte durch die kleinbürgerliche Entartung der KPdSU im Jahr 1956, als sie den Marxismus-Leninismus revidierte und die Leninsche Einschätzung des Imperialismus als überholt bezeichnete.

Der Aufbau der MLPD erfolgte ausgehend von einer grundsätzlichen Aufarbeitung und Kritik daran. Ihr Grundsatz bestand in der Einheit von revolutionärer Theorie und revolutionärer Praxis, die im Kampf der proletarischen mit der kleinbürgerlichen Denkweise durchgesetzt wurde. Das erforderte die bewusste Anwendung der dialektischen Methode im Klassenkampf, die ständige Weiterentwicklung der ideologisch-politischen Linie, die in dem System des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG zum Ausdruck kam. Sie ermöglichte eine konstruktive und kameradschaftliche Behandlung innerparteilicher Widersprüche, die in der sich rasant entwickelden Wirklichkeit natürlich unvermeidbar auftraten.

