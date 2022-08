Prozess gegen Veli T. wegen angeblicher Mitgliedschaft in der DHKP/C

Veli T. ist Metallarbeiter und lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Bei einem Besuch in der Türkei wurde er 1997 verhaftet und wegen angeblicher Mitgliedschaft in der DHKP/C zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wobei er immer wieder brutal gefoltert wurde.



Beim Angriff der türkischen Sicherheitskräfte in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember 2000 auf verschiedene türkische Haftanstalten wurde er u. a. aufgrund des Einsatzes von Nervengas verletzt. Nun steht er hier in Deutschland vor Gericht.



