Schuleinsatz zu 40 Jahre MLPD

Eine Nachbarin haben wir gewonnen, beim Kinderschminken mitzumachen. Am Morgen des 24. August haben wir dann einen Schuleinsatz vor einer Gesamtschule in Bochum gemacht. Mit dabei hatten wir Flyer für die Feier zu 40 Jahre MLPD.

Wir sprachen an: „Sicher habt ihr gehört, dass in Dortmund ein Jugendlicher aus dem Senegal von der Polizei erschossen wurde“. Fast alle wussten Bescheid und waren empört. „Jetzt gibt es dort Demos gegen Rassismus und Polizeigewalt. Als George Floyd in den USA ermordet wurde, waren Millionen auf der Straße. Aber nach ein paar Wochen waren die Proteste vorbei, obwohl sich am Rassismus und der Ungerechtigkeit nichts verändert hat. Und so ist das doch ganz oft! Damit sich wirklich was ändert braucht man Perspektive und Organisiertheit. Deshalb müsst ihr die MLPD und den REBELL kennen lernen!“

Die Resonanz war groß: Viele nahmen den Flyer und stimmten uns zu. Viele sind wegen der Kriege, Umweltzerstörung und Armut auf der Welt besorgt, aber offensichtlich fehlen die Lösung und der Weg, wie man dagegen aktiv wird. Natürlich warben wir mit dem tollen Programm: Diskussionsveranstaltungen, Konzert, Fußball, Kinderprogramm, leckeres Essen. Ein Junge sagte: „Hähnchen? Dann komme ich!“ Wir freuen uns total aufs Wochenende und viele neue Jugendliche bei 40 Jahre MLPD in Gelsenkirchen.