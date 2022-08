Staffelstreiks von Lokführern und Zubegleitern

Eine neue Streikwelle hat in Großbritannien begonnen. Am Freitag traten rund 115.000 Briefträger und Sortierer der Royal Mail in 1.500 Niederlassungen in den 24-Stunden-Ausstand. Weitere Streiks sind für den 31. August und am 8. und 9. September angekündigt. Es ist der erste landesweite Streik seit 2009. die Gewerkschaft CWU fordert eine "angemessene Lohnerhöhung" angesichts einer Inflationsrate von über 10 Prozent und hat das Angebot von 5,5 Prozent abgelehnt. Ende August wollen auch 40.000 Beschäftigte beim britischen Telekommunikationsunternehmen BT Group in den Streik treten.