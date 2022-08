"Tief getroffen - von der politischen und sozialen Entwicklung in diesem Land"

Ich bin zwar körperlich stark getroffen, mit dieser Krankheit und ihren Folgen - aber noch tiefer getroffen bin ich von der politischen und sozialen Entwicklung in diesem Lande. Die Bellizisten scheinen dieses Land fest in ihrem Griff zu haben. Die NATO wird als Heilsbringer gesehen, Aufrüstung als Normalität gewertet, zunehmende Armut in der Bevölkerung als Begleiterscheinung hingenommen und Kritik an den Verhältnissen als systemfeindliche Einstellung betrachtet.

Die einstige Friedensbewegung - sprachlos! Gewerkschaften - angepasst und kraftlos. Von den Sozialdemokraten, Grünen oder Die Linke ist nichts zu erwarten. Im Gegenteil, sie fördern diese Entwicklung.

Von daher bin ich erfreut zu hören, dass Ihr Eure Stimme erhebt - gegen eine Politik, die eine existenzielle Bedrohung für die Menschen in diesem Land darstellt.

Ich denke dabei auch an Kurt Tucholsky und seine Erkenntnis dass nicht schlimmer ist und nichts mehr an Charakterstärke erfordert als sich in einen offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu stellen und laut zu sagen: NEIN!

Wenn ich wieder bei Kräften bin, dann werde ich auch auf die Straße gehen und Stellung beziehen - gegen Kriege, Rüstungswahnsinn und gegen eine Politk, die Reiche reicher werden lässt und Arme immer ärmer.

Bisher habe ich einer Ampel als Autofahrer immer Beachtung geschenkt. Doch dieser vermeintlichen politischen Ampel gehört meine tiefe Verachtung und Ablehnung.