„Wäre es nicht möglich, unsere Kräfte zu bündeln?“

Er erschien in der Frankfurter Rundschau online, in Merkur online und in der Frankfurter Neuen Presse.

Unter hunderten von Kommentaren im Netz waren natürlich auch antikommunistische, auf die ich antwortete: "'100' behauptet ins Blaue hinein: 'Die MLDP zeichnet sich durch stramme Unterstützung der russischen Mörder aus.' Wie wär es statt antikommunistischer Lügen mit Tatsachenüberprüfung? Das Zentralkomitee der MLPD erklärte unmittelbar nach Kriegsbeginn am 24. 2.2022: 'Die MLPD verurteilt die Handlungen des aggressiven neuimperialistischen Räubers Russland unter Wladimir Putin.' Von mindestens genauso 'exaktem' Kenntnisstand zeugt seine antikommunistische Propaganda, die MLPD sei 'eine antidemokratische und faschistische Sekte.' Hat '100' nichts von der 100-jährigen Todfeindschaft zwischen Faschismus und Kommunismus gehört? Laut Hitler habe die NSDAP 'den unerbittlichen Entschluß gefasst, den Marxismus bis zur letzten Wurzel in Deutschland auszurotten.' Und das genau deshalb, weil die Kommunisten – wie ihr Name sagt – konsequent auf der Seite des Volkes stehen, also demokratisch sind. Deshalb unterstützt die MLPD auch heute die 'einfachen' Leute in ihrem Kampf gegen die Diktatur der Energiemonopole und ihrer politischen Helfershelfer.“

Ein anderer Kommentator schrieb: „Ich schreibe davon, dass der 73-jährige Aktivist und Diplom-Pädagoge Gärtner, im Gegensatz zu Prof. Dr. Haunss, in der Lage ist eine Vorhersage abzugeben.“ Er bezog sich auf die Passage des FR-Artikels: „Ein Problem, das Sebastian Haunss vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung bestens kennt. Er forscht vor allem zu Protesten und sozialen Konflikten. 'Wir Sozialwissenschaftler haben das Problem, dass wir keine seriösen Vorhersagen abgeben können', sagte er FR.de von IPPEN.MEDIA. Gibt es einen Wutwinter? Haunss ist skeptisch. Das hat mehrere Gründe. Es sind zwei Dinge, die für ihn eigentlich nicht zusammenpassen: Deutsche und Proteste. Zumindest, wenn es um eine soziale Frage geht. 'Da gab es nur einmal eine Ausnahme, die Montagsdemonstrationen nach den Hartz-Reformen 2003.'

Ein antikommunistischer Kommentar in „Merkur-online“: „Diesen Unterstützer des Mörders Putin einen Aktivisten zu nennen, ist zu viel der Ehre. Der würde jedes Thema nutzen, um die von ihm verhasste Demokratie zu stürzen und anstelle ihrer ein Unterdrückungsregime zu etablieren.“ Mein Kommentar dazu: "'100' behauptet ins Blaue hinein, die MLDP sei 'Unterstützer des Mörders Putin'. Wie wäre es statt antikommunistischer Lügen mit Tatsachenüberprüfung? (s.o.). Ich will auch nicht 'die Demokratie' stürzen. Aber ich bekämpfe ein politisches System, das sich Demokratie - also 'Volksherrschaft' - nennt, in Wirklichkeit aber die Masse des Volkes unter die Knute einer verschwindenden Minderheit von Großkonzernen und ihrer getreuen politischen Erfüllungsgehilfen zu zwingen versucht. So wie beispielhaft bei der geplanten Gasumlage. Warum sollten wir irgendwann den Spieß nicht umdrehen: Demokratie für die breiten Massen - und genau dazu Unterdrückung aller Schmarotzer auf Kosten des Volkes? Dafür bin ich seit 50 Jahren gerne 'Aktivist'. Und bin sicher, dass im Kampf gegen die Weltkriegsgefahr und die Abwälzung der Krisenlasten auf die breiten Massen noch viele weitere "aktiv" werden.“

Ganz offensichtlich gelingt das. So bekam ich gestern eine E-Mail: „Guten Morgen Herr Gärtner, ich habe heute morgen auf Merkur.de das erste Mal von Ihnen gehört. Es ging dabei um das Thema 'Gaspreisexplosion & Widerstand'. Ich lehne seit Jahren die gesamte Politik von Nato, EU und der aktuellen Bundesregierung ggü. Russland ab. Die US Regierung hat Putin praktisch zu diesem Krieg gg. Selinski getrieben. Das Endergebnis dieser widerlichen Sanktionspolitik sollen jetzt wieder die Normalbürger tragen. Zum wiederholten Mal haben UNS die Sozialdemkraten verraten. Vor 20 Jahren ROTGRÜN unter Schröder mit seiner asozialen Hartz4 "Reformen" und heute die ROTGRÜNGELBE Vasallenregierung der USA mit der Eingrenzungspolitik der Nato gg. Russland. Ich... kenne sehr viele Leute, die alle gestrichen die Nase voll haben. Ich sage denen, es nützt NICHTS, zuhause auf dem Sofa zu sitzen und zu explodieren - MAN MUSS DEN WIDERSTAND AUF DIE STRASSE BRINGEN !!! Ansonsten wird sich NICHTS ändern - im Gegenteil! Das haben schon viele erkannt, aber der Anfang ist wie immer schwer. Widerstand muss organisiert werden, denn es wird niemand allein mit einem Plakat hier durch Castrop-Rauxel laufen. Aus diesem Grund wende ich mich an Sie. Wäre es nicht möglich, unsere Kräfte zu bündeln? Meine Kontaktdaten lauten wie folgt ..."