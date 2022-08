Wir begrüßen Euren nationalen Streik am 24. August 2022!

Liebe Kolleginnen und Kollegen in Südafrika! Wir, die antiimperialistische antifaschistische internationale Einheitsfront, begrüßen Euren nationalen Streik am 24. August 2022! Er wird von Eurem Verband SAFTU, South African Federation of Trade Unions, organisiert. Mit 1,2 Millionen Mitgliedern seid Ihr eine mächtige Gewerkschaft. Bitte berichtet uns von Eurem Kampf und Eurer Einschätzung der Erfahrungen in diesem Kampf.

Weltweit wälzt die herrschende Klasse die Lasten des Krieges in der Ukraine und der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Arbeitnehmer, ihre Familien und die Massen ab. Euer Kampf gegen die steigenden Lebenshaltungskosten, gegen Arbeitslosigkeit und Privatisierung und gegen geschlechtsspezifische Gewalt ist gerechtfertigt und wir, die Vertreter der Arbeiter-, Frauen-, Migranten- und Jugendbewegung in der Einheitsront, senden euch unsere Solidarität und Unterstützung.

Wir laden Euch alle ein, sich der Einheitsfront anzuschließen. Nur gemeinsam sind wir stark. Wenn die herrschende Klasse unser Leben mit Krieg, Umweltzerstörung und Armut bedroht, müssen wir eine stärkere Einheit bilden, um sie erfolgreich bekämpfen zu können. In Zeiten des Krieges sagt uns die herrschende Klasse, dass wir die Kürzungen hinnehmen müssen - denn "wir sind im Krieg". Dies ist nicht unser Krieg! Beendet den Krieg - jetzt! Senkt die Preise - jetzt! Amandla! - Ngawethu! Herzliche und solidarische Grüße.