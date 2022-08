„Wir müssen eine Demo gegen Preissteigerung organisieren!“ - Auf zum Sternmarsch am 27. August!

Eine Kollegin will jetzt jede Überstunde mitnehmen. „Ich muss meinen Kredit abbezahlen.“ Ein Kollege mit Familie überlegt, sich einen Nebenjob zuzulegen, um über die Runden zu kommen. Aber das ist keine Lösung auf Dauer und macht uns kaputt.

In einer anderen Halle entstand die Idee, jetzt gemeinsam aktiv zu werden. “Wir müssen auf die Straße und gegen diese Regierung protestieren!“ Das ist genau richtig. Wir brauchen Aktionen in der eigenen Stadt und im Betrieb, selbstorganisiert mit Kollegen und selbständige Streiks. Unbedingt wollen wir aber auch zum Sternmarsch mobilisieren: am 27. August ab 10:30 Uhr in Gelsenkirchen und Umgebung. Hier wird der aktive Widerstand gegen Gaspreisumlage und akute Weltkriegsgefahr lautstark auf die Straße getragen.

Und entscheidend, um selbständige Kämpfe und Streiks zu organisieren, ist die Zusammenarbeit mit der MLPD zu entwickeln: Im Anschluss das Programm beim Jubiläum "40 Jahre MLPD" können wir mit Kolleginnen und Kollegen die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus näher kennenlernen. Filme vom Rheinhausenstreik ansehen, Streikführer von Opel und aus dem Bergbau kennen lernen, uns austauschen bei Gesprächsrunden. Gemeinsam beim tollen Kulturprogramm stärken, näher kennen lernen und Vertrauen aufbauen. Ein 40. Geburtstag, der mitten im Leben und Kampf steht!