Sie sammeln würdevolle Unterwäsche für die Frauen im Flüchtlingscamp Kara Tepe auf Lesbos / Griechenland. Mit den schon gespendeten Nähmaschinen können die Frauen vieles selber nähen, aber bei Unterwäsche ist das schwierig.

Also ging ich am nächsten Morgen beim Brötcheneinkauf über den Wochenmarkt und fragte beim Bekleidungsstand, ob sie auch Unterwäsche verkaufen. Nein, sie haben T-Shirts, Blusen und so weiter. Ich berichtete ihnen von dem Spendenprojekt. Das fanden sie gut und wünschten mir viel Erfolg. Nach dem Brötchenkauf kam ich wieder an dem Stand vorbei. Die Frau winkte mir zu und gab mir vier Nachthemden. Ihr Mann meinte: Das ist doch auch intime Wäsche, die braucht man auch neu. Ich werde weiter sammeln, freitags ist auch ein Stand mit Unterwäsche dort.