Antikriegstag 2022 im Zeichen des Kampfs gegen imperialistische Weltkriegsvorbereitung

­Heuer sind Friedenskämpferinnen und Friedenskämpfer, Demokraten, friedliebende Menschen und Revolutionäre ganz besonders herausgefordert. Denn die meisten Imperialisten bereiten einen Dritten Weltkrieg zur Neuaufteilung der Welt vor. Die Friedensbewegung muss sich stärken, muss alle imperialistischen Mächte an den Pranger stellen. Weltweiter aktiver Widerstand kann den Ukrainekrieg beenden und einen Dritten Weltkrieg verhindern! Die MLPD tritt in diesem Kampf für die sozialistische Perspektive ein.

Vielerorts in Deutschland bereiten Bündnisse und Initiativen kämpferische Kundgebungen und Demonstrationen am 1. September vor (Rote Fahne News veröffentlichte am 26. August eine Auswahl). Vielfach ergriff das Internationalistische Bündnis die Initiative für einen breiten Zusammenschluss. Hier weitere Aufrufe:

AUF Witten ruft zum Antikriegstag auf

Liebe Mitglieder und Freunde von AUF Witten, das Internationalistische Bündnis Ennepe-Ruhr und AUF Witten haben die Initiative für eine Kundgebung und Demonstration zum Antikriegstag am kommenden Donnerstag 1.9. ergriffen. Aktiver Widerstand gegen die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs! In der Ukraine stehen sich zwei imperialistische Lager gegenüber. Die Ukraine ist dabei ein Spielball in der weltweiten Konkurrenz zwischen USA/EU/BRD/NATO einerseits und Russland/China andererseits. Beide Seiten vertreten ohne Rücksicht auf Verluste ihre Maximalziele und nehmen dabei selbst einen Atomkrieg in Kauf (...). Wie man am historischen Höchststand von Rüstungsproduktion und -Export sieht, bereiten sich beide Blöcke aktiv auf einen Weltkrieg vor. Die Massen werden weltweit mit Inflation und Krisenlasten vermehrt zur Finanzierung dieses Kurses herangezogen. Deutschland ist führend mit dabei, u.a. mit einem nie dagewesenen Hochrüstungspaket von 100 Milliarden Euro und der Beschaffung atomwaffenfähiger F35 Tarnkappenbomber. Der Ukrainekrieg ist Teil eines weltweiten Kampfs um die Neuaufteilung der Welt unter den imperialistischen Staaten, der vor Jahren mit einem Wirtschaftskrieg begonnen hat und nun mit militärischen Mitteln fortgeführt wird. 83 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 sind wir besonders herausgefordert, gemeinsam auf die Straße zu gehen und für den Weltfrieden einzutreten! Entschieden wenden wir uns gegen die aggressive Außen- und Militärpolitik der Bundesregierung. Keine 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung, sondern für die Bekämpfung der Armut und für den Umweltschutz! Es ist unsere feste Überzeugung, dass nur der aktive Widerstand die Gefahr eines dritten Weltkriegs bannen kann. Wir verstehen uns als Teil einer weltweiten Friedensbewegung, die sich gegen jegliche imperialistische Aggression richtet. Wir bauen gemeinsam über weltanschauliche Grenzen hinweg an einer neuen Front gegen Rechtsentwick- lung, Faschismus und Krieg und für den Weltfrieden! Wir fordern:

Sofortiger Stop des Krieges in der Ukraine!

Russland muss seine Truppen zurückziehen und für die Kriegsschäden zahlen!

Rückzug aller NATO-Truppen aus Osteuropa und weltweit!

Stopp der Aufrüstung der Bundeswehr und der Militarisierung der Gesellschaft!

Verbot und Ächtung aller ABC-Waffen!

Lohnnachschlag und Inflationsausgleich – jetzt!

Die „Gas-Umlage“ muss sofort zurück genommen werden!

Gleiche Rechte für Flüchtlinge!

Hoch die internationale Solidarität! Für Völkerfreundschaft und Frieden!

Kundgebung mit offenen Mikrofon: Donnerstag 1.9.2022 um 16.00 Uhr, Berliner Platz, Witten Innenstadt, danach Demonstration um 16.40 Uhr hin zum Rathausplatz in Witten und Beteiligung an der Friedenskundgebung (17.00 Uhr) des DGB und weiteren Organisationen.

Weitere Demonstrationen, Kundgebungen, Aktionsstände etc zum Antikriegstag im Rote-Fahne-News-Kalender

Internationalistisches Bündnis Essen: Parolen zum Antikriegstag