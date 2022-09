Aufstehen für den Frieden - Stoppt den Krieg

Bei gutem Wetter setzte sich der kleine Zug aus Alt und Jung mit Technikkarre und Plakaten, singend und Parolen skandierend, durch die Innenstadtstraßen zum Markt in Bewegung.

Am Markt mündete der Umzug in die Veranstaltung des DGB. Der durchgehend friedliche Verlauf wurde schließlich von gut 60 Bürgern getragen, die das Lied von der kleinen weißen Friedenstaube sangen. In Redebeiträgen wurde auf die aktuelle Kriegsgefahr für einen Dritten Weltkrieg durch gigantische Aufrüstung der Bundeswehr bei gleichzeitig explodierendem Armutsrisiko für breite Teile der Bevölkerung hingewiesen. Zwar hat die global führende imperialistische Macht - die USA - diesen Konflikt seit langem vorbereitet, der US-getriebene Maidan genannte Putsch war 2014, aber die herrschende Klasse der BRD ist ebenfalls an diesem Krieg beteiligt.

Als zentrale Forderung erging, jegliche deutsche Unterstützung für die ukrainische Kriegführung einzustellen und somit die Verlängerung des Krieges zu verhindern.