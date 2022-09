Bemerkenswerte Schritte für eine neue Friedensbewegung

Aus über 20 Städten gingen Korrespondenzen ein. Darunter berichteten 15 von mehr oder weniger breiten kämpferischen Aktionseinheiten und weitere sechs von Kundgebungen des Internationalistischen Bündnises.

So der Bericht aus Ulm: "Mit dabei AGIF, ATIF, AvEG-Kon, MLPD, REBELL, SKB, Umweltgewerkschaft, YDG, Yeni Kadin und kurdische Menschen. Es waren auch Mitglieder der Linken dabei, die am Antikriegstag lieber mit uns auf die Straße wollten, als eine Saalveranstaltung zu besuchen."

In Essen gab es eine Aktionseinheit von 13 Organisationen.

Meistens kamen mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in den Vorjahren, aber noch erreichen die Demonstrationen keinen Massencharakter.

In einzelnen Städten wurden die Kundgebungen auch genutzt, um Delegationen zum Kongress der Kräfte der neuen Friedensbewegung zu bilden. In Halle wurde z.B. eine Delegation aus DKP, MLPD, REBELL und KPD-Genossen gebildet. In Ulm wurden bereits 53 Euro für die Fahrkosten der Delegation gesammelt. In Eisenach wurden Faschisten, die versucht hatten, sich an die Kundgebung anzuhängen, in einer kämpferischen Rede eines jungen Teilnehmers des Feldes verwiesen.

Rote Fahne News berichtet morgen nochmals ausführlicher und veröffentlicht Korrespondenzen. Heute schon in Kürze im Schwerpunkt "Aktiver Widerstand" auf der Startseite.