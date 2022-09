Breites Antikriegstagsbündnis

Gut einhundert Menschen nahmen teil, darunter überwiegend Jugendliche. Transparente und Fahnen waren zu sehen vom AGIF, ATIK, YPG, Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Internationaler Jugend, Kommunistischer Jugend, Kommunistischer Aufbau, Young Struggle, MLPD, REBELL, einer palästinensischen Organisation, der Frauenorganisation ZORA, IGM-Kollegen von Ford und der Umweltgewerkschaft. Außerdem waren dabei Vertreter des Solidaritätsnetzwerkes Köln, von Mala Kurda, ATIF.

Als erster Redner bei der Auftaktkundgebung hob Ernst Herbert für die MLPD die akute Weltkriegsgefahr durch den Krieg in der Ukraine hervor und den notwendigen aktiven Widerstand. Die beschleunigte Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems könne nur durch eine internationale sozialistische Revolution beantwortet werden, ein Zurück zum "Vor dem Krieg" gebe es nicht.



Während der Demonstration wurden an zwei offenen Mikrophonen Kurzreden gehalten und Parolen gerufen, darunter immer wieder „Hoch die internationale Solidarität", „Hinter dem Faschismus steht das Kapital, der Kampf um Befreiung ist international", „Demos auf der Straße, Streik in der Fabrik, das ist unsre Antwort auf eure Politik", „Karl Liebknecht hat es schon erkannt: Der Hauptfeind steht im eigenen Land". Acht Exemplare der von der MLPD herausgegebenen Broschüe "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" fanden interessierte Käufer.



Am Rudolfplatz fand eine Kundgebung des „Friedensforums Köln" mit ca. 60 Teilnehmern statt. Kein Wort und kein Transparent oder Schild griff den Krieg in der Ukraine, die Rolle der Bundesrepublik und der NATO an, nicht einmal ein eindeutiger Standpunkt gegen die russische Regierung.