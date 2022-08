Die fremdsprachigen Ausgaben wurden 392 Mal verkauft. Innerhalb kürzester Zeit ist die Broschüre in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache erschienen. Dass auch in der internationalen revolutionären und Arbeiterbewegung großes Interesse besteht, erlebte man nicht zuletzt am Jubiläumswochenende "40 Jahre MLPD" vom 26. bis 28. August 2022 in Gelsenkirchen-Horst. Ein erster sehr wichtiger Schritt, den Massen auf ihrer Suche nach Klarheit Antworten und Argumente zu geben. Die Videos mit dem Autoren Stefan Engel, Leiter des Theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG, wurden 2.000 Mal angeschaut, ebenso die Kurzvideos zur Broschüre.

"Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" wird mittlerweile auch von Lesern beworben. Die Leute haben zunehmend das Gefühl, nicht mehr richtig informiert zu werden und verlangen nach Orientierung in einer polarisierten gesellschaftlichen Lage. Zugleich wollen sie nicht mit der AfD oder den Querdenkern protestieren, was von den bürgerlichen Medien ja regelrecht gefördert wird. Auch hier ist die Broschüre Orientierung und Hilfe.

Ein Käufer aus Villingen-Schwenningen schreibt: "Schön, dass wir uns mal in Villingen an eurem Stand getroffen haben. Die Broschüre zum Ukrainekrieg habe ich gelesen. Sie ist gut, teilweise nach hinten raus etwas schwere Kost. Aber diesen Blick auf beide Seiten und die globale Welt sollten viele lesen." Viele Menschen kauften die Broschüre, weil sie Klarheit über die gegenwärtige Lage bekommen wollen. „Ich traue den Nachrichten nicht mehr, will mir die Sache mal von einen anderen Standpunkt ansehen.“ „Die Behauptung, dass im Osten alles böse ist und im Westen alles gut, glaube ich nicht. Ich will wissen, was wirklich hinter dem allem steckt.“ „Putin ist ein Aggressor, klar, aber das macht die anderen nicht zu Friedensengeln, dazu hätte ich gern neue Argumente, weil ich diese Manipulation statt habe.“ "Die Analysen der MLPD sind immer sehr präzise, genau das interessiert mich jetzt, die anderen Standpunkte kenne ich, euren will ich gerade jetzt kennen lernen.“

Tragt die Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" massenhaft unter die Leute, sprecht jeden und jede an - es gibt niemanden, für den das Thema nicht wichtig ist. Noch nie wurden in so kurzer Zeit so viele Exemplare einer MLPD-Broschüre verkauft - wir wollen noch Zehntausende vertreiben!