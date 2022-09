Die Party haben wir schon tausendmal bezahlt!

"Bei der Integrstion von VW Sachsen in die VW-AG machen wir es wie bei jeder guten Party - jeder bringt was mit. Das Unternehmen legt was hin - und die Belegschaft natürlich auch" (Personalvorstand bei der Betriebsversammlung im Juni).

30 Jahre haben wir länger gearbeitet für weniger Lohn. Schlimm genug. Jetzt NOCHMAL "kompensieren"? Für wie blöd halten die uns? und warum heißt es vom Betriebsrat, das wäre schon alles vernünftig vereinbart?

Produktivitäts-Workshops in der Montage, 1000 Befristete statt Festeinstellungen, die 35-Stunden-Woche scheibchenweise in paar Jahren, Einsparungen im indirekten Bereich ... Kommt da womöglich noch mehr?

Jetzt mal alle Karten auf den Tisch. WIR zahlen "diese Party" seit Jahren und VW feiert ab auf unsere Kosten! Nein zu Kompensation! Sofort volle Angleichung und 35-Stunden-Woche! Nltig wäre wohl wieder mal Party vor dem Tor, haha ...