Wenige Zugeständnisse für die Massen - weitere Milliarden an die Monopole - Morgen Montagsdemos!

Die Regierung hat es bewusst unterlassen, ihre Rechnung zu veröffentlichen, wieviel davon an die Bevölkerung geht und wieviel in die Taschen der Konzerne. Ein Twitter-User kommentiert, bezogen auf die Bevölkerung: "Krümel für Rentner, Krümel für Studierende, Krümel für die im Elendssystem Hartz IV und nix für die mit einem durchschnittlichen Arbeitslohn. Glaube kaum, das das 'entlastet', wenn jeder Einkauf von Lebensmitteln doppelt so viel kostet wie vor nem Jahr."

Kleine Zugeständnisse an die Massen

Angesicht wachsendem Unmut in der Bevölkerung und aus Sorge vor Protesten, einem "heißen Herbst" und Widerstand gegen ihren Kriegskurs hat die Regierung ein paar Zugeständnisse für Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Wohngeldempfänger und weitere beschlossen. In den beiden vorherigen "Entlastungs"-Paketen gingen die Rentner bei der Energiekostenpauschale ja bekanntlich komplett leer aus. Jetzt wird es zum 1. Dezember 2022 eine Einmalzahlung von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner geben. Studierende bekommen 200 Euro. Zum 1. Januar 2023 wird der Kreis der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen Menschen erweitert. Einen Heizkostenzuschuss von 415 Euro für einen 1-Personen-Haushalt (540 Euro für zwei Personen; für jede weitere Person zusätzliche 100 Euro) gibt es als Einmalzahlung. Das "Bürgergeld" ab dem 1. Januar 2023 ist das bisherige ALG2 unter einem anderen Namen. Es soll auf 500 Euro. Sage und schreibe 18 Euro mehr Kindergeld für das erste und das zweite Kind bekommen Familien, das sind 432 Euro jährlich - für die kommenden zwei Jahre! Und dann? Und die einzige gute Idee der Regierung seit Amtsantritt, das 9-Euro-Ticket, wird nicht verlängert. Diskutiert wird ein "Modell" zwischen 49 und 69 Euro.

Üppige Subventionen für Monopole und Konzerne

"Die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld werden über den 30. September 2022 hinaus verlängert. Damit wird Sicherheit für Unternehmen und Beschäftigte geschaffen." Für die Monopole ist das eine milliardenschwere Extrazahlung. Im vergangenen Jahr hat z. B. Daimler damit seine Gewinne kräftig erhöht, obwohl der Umsatz gesunken ist. "Der Bund ist bereit, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu befreien". Das zielt auf Einmalzahlugen an die Arbeiter und Angestellten statt der dringend erforderlichen Lohnerhöhungen durch Lohnnachschlag und Tariferhöhungen, z.B. in der anstehenden Metall-Tarifrunde. Bundeskanzler Scholz will dies im Rahmen der "konzertierten Aktion" umsetzen.