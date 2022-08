Prager Rede von Olaf Scholz

Kampfansage zur weiteren Aufteilung Osteuropas

Am 29. August 2022 hielt Bundeskanzler Olaf Scholz an der Prager Karls-Universität eine Rede. Darin trug er ein Programm vor, wie der BRD-Imperialismus im Rahmen der EU eine führende und aggressive Rolle bei der imperialistischen Neuaufteilung der Welt spielen will.

Von Landesleitung NRW der MLPD