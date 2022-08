Energiekonzerne haben Verordnung zur Gasumlage selber geschrieben!

Ja von wegen! Habeck ist zwar ein überaus eifriger und willfähriger Dienstleister der in Deutschland ansässigen internationalen Monopole, aber Idee und Verordnung zur Gasumlage kam gar nicht von ihm. Im Zug der sogenannten Uniper-Rettung haben Uniper und weitere Energiekonzerne die Verordnung selber geschrieben.

Nach Recherchen von „Business Insider“ (BI) kam von Uniper und Ratingagenturen die Idee zur Gasumlage. Demnach entstand sie nur auf Druck der Ratingagenturen, die Unipers Kreditwürdigkeit herabstufen wollten.

Dass die Konzernzentralen an den entsprechenden Verordnungen mitgeschrieben haben, bestätigten mehrere Insider aus Regierungskreisen dem Wirtschafts-Magazin. So sollen Bosse zweier großer Energiekonzerne persönlich mit Vertretern Unipers und den Beamten aus Wirtschafts- und Finanzministerium an den rechtlichen Details getüftelt haben.

Da tritt das Wesen des staatsmonopolistischen Kapitalismus in Erscheinung.

Die Gasumlage muss weg, komplett, sofort und ohne Wenn und Aber! Schluss mit der Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Masse der Bevölkerung!