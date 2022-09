Fortschrittliche Montagsdemos am 5. September in 40 Städten

Liest man in den bürgerlichen Medien heute aktuelle Nachrichten über "Montagsdemonstrationen", so reibt man sich verwundert die Augen. Da gibt es lediglich in einer einzigen Stadt nächsten Montag Demonstrationen gegen Preistreiberei und Gasumlage, nämlich in Leipzig. Ganz sicher nicht zur Tradition der fortschrittlichen Montagsdemos gehören geplante Aufmärsche von faschistoider AfD und faschistischen „Freien Sachsen“. Demagogisch wollen sie den Unmut vieler Menschen auf ihre Mühlen lenken. Eine Montagsdemo mit sozialen Forderungen planen einige Kräfte der Linkspartei, darunter Gregor Gysi. Die Bundesweite Montagsdemobewegung, seit 18 Jahren das soziale Gewissen in Deutschland, geht am 5. September in 40 Städten mit fortschrittlichen, antifaschistischen Demonstrationen auf die Straße. Sie hat ein klares Ziel: Immer mehr Menschen gegen den Kriegskurs der Bundesregierung und die Abwälzung der Krisenlasten auf die breiten Massen zusammenzuschließen.

Hier alle Treff- und Zeitpunkte der fortschrittlichen Montagsdemos am 5. September